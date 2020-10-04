Nijerya'da 3 ayda 869 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 3 ayda silahlı çetelere yönelik düzenlen operasyonlarda, 869 çete üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 3 ayda silahlı çetelere yönelik düzenlen operasyonlarda, 869 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda 869 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, yüzlerce kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Ayrıca 1708 çete üyesinin yakalandığını aktaran Enenche, silahlı çetelere ait 93 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Enenche, silahlı çetelerin rehin aldığı 321 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısında 2011'den bu yana, silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yaşanan güvenlik sorunu, toprak sahibi çiftçiler ile göçebe sığır çobanları arasındaki çatışmalardan, silahlı çetelerin soygun ve adam kaçırma girişimlerinden ve Boko Haram örgütünden ayrılan silahlı grupların saldırılarından kaynaklanıyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan 200 bin kişi, komşu ülke Nijer'e göç ederken, güvenlik operasyonları ve diyalog çabalarına rağmen kalıcı barış sağlanamıyor.

Çete saldırılarından en fazla Zamfara, Katsina, Sokoto ve Jigawa gibi eyaletler etkileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu