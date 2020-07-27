Nijerya'da 3 ayda 392 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 3 ayda 392 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 3 ayda 392 kişi yakalandı.

Nijerya'da 3 ayda 392 silahlı çete üyesi yakalandı
27.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:16

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 3 ayda 392 kişi yakalandı.

Kano Eyalet Emniyet Müdürü Habu A. Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıstan bu yana Kano eyaletine bağlı farklı bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sani, operasyonlarda 392 çete üyesinin yakalandığını, 23 araç, 14 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar yapıyor.

Kaynak: AA

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