Nijerya'da 3 ayda 2 bin 792 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 3 ayda 2 bin 792 silahlı çete üyesi yakalandı

23.03.2021 03:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 03:09
Nijerya'da 3 ayda 2 bin 792 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 3 ayda 2 bin 792 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 3 ayda 2 bin 792 kişi gözaltına alındı.

Lagos Polis Sözcüsü Muyiwa Adejobi basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde ocaktan bu yana silahlı çete üyelerine operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Adejobi, operasyonlarda 2 bin 792 çete üyesinin yakalandığını kaydederek, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Muyiwa Adejobi, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan olaylar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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