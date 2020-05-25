Nijerya'da 293 mahkuma Ramazan Bayramı affı
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Nijerya'da 293 mahkuma Ramazan Bayramı affı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı dolayısıyla 293 mahkum affedildi.

Nijerya'da 293 mahkuma Ramazan Bayramı affı
25.05.2020 02:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:35

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı dolayısıyla 293 mahkum affedildi.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 293 mahkumun affedilerek, serbest bırakıldığını belirtti.

Ganduje, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin ailelerinin yanında olmaları gerektiğini ifade etti.

Afla salıverilenler arasında kadın, yaşlılar ve ağır hastalar da bulunuyor.

Serbest bırakılan mahkumların her birine Ganduje tarafından evlerine gidebilmeleri için 5 bin naira (Yaklaşık 90 TL) dolar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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