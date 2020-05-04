Nijerya'da 27 kaçak madenci yakalandı
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Nijerya'da 27 kaçak madenci yakalandı

Nijerya'da 27 kaçak madenci yakalandı
04.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:18

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 27 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 27 kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Osun Eyaleti Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletin İlesa ve İfe bölgelerinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 17 Çinli ve 10 Nijeryalı kaçak madencinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yasa dışı yapılan madenciliğin doğaya zarar verdiği belirtilen açıklamada, yakalananların yargılanacağı ve tazminat ödeyecekleri ifade edildi.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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