Nijerya'da 26 Şubat'ta yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı Zamfara eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi
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Nijerya'da 26 Şubat'ta yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı Zamfara eyaletinde "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi

04.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:37
Nijerya'da 26 Şubat'ta yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı Zamfara eyaletinde

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26 Şubat'ta yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı Zamfara eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26 Şubat'ta yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı Zamfara eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Sulaiman Tunau Anka, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle eyaletin Jangebe bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Eyaletin hala silahlı kişilerin tehdidi altında olduğunun altını çizen Anka, "Yapılan soruşturmalara göre, silahlı kişilerin bölgedeki pazarlara kadar girebildiği fark edildi. Bu nedenle tüm pazarlar bir sonraki emire kadar kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

Anka, bu kararın vatandaşların güvenliği için alındığını vurgulayarak, halka "itidalli olmaları" çağrısında buldu.

Kız lisesine düzenlenen saldırı

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek, 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u da 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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