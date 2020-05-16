Nijerya'da 213 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 213 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano ve Enugu eyaletlerinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 213 kişi yakalandı.

Nijerya'da 213 silahlı çete üyesi yakalandı
16.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:08

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano ve Enugu eyaletlerinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 213 kişi yakalandı.

Kano Emniyet Müdürü Abdullahi Haruna Kiyawa, basına yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Kiyawa, operasyonlarda 197 çete üyesinin yakalandığını ifade ederek, çeteler ait nakit para, silah, motosikletler ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Enugu Emniyet Müdürü Daniel Ndukwe ise eyalette silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 16 çete üyesinin yakalandığını belirterek, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı çetelerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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