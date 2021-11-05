Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, Nijerya Kızıl Haçı Yetkilisi Segun Akande, yaptığı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde 21 katlı binanın çökmesinin ardından enkaz altında çıkarılan cesetlerin sayısının 36'dan, 43'e çıktığını belirtti.

Akande, kazada ölenler arasında binanın emlakçısının da bulunduğunu söyleyerek, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 Kasım'dan bu yana kurtulan olmadığını söyledi.

Kazanın meydana geldiği gün sadece 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını aktaran Akande, yaralıların tedavisinin bölgedeki hastanede sürdüğünü bildirdi.

Akande, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neyin yol açtığı ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.

Oki, müteahhidin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edildiğini ifade etmişti.

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