Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi - Haberler
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Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 36'ya çıktı.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 36'ya çıktı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Farinloye, "Şimdiye kadar 33 erkek ve 3 kadının cesedine ulaşıldı, 9 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığının tahmin edildiğini aktaran Farinloye, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neden olan şey ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.

Oki, müteahhidin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edildiğini ifade etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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