Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı - Haberler
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Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 22'ye yükseldi.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 22'ye yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 22 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Farinloye, çalışmalarda enkazdan çıkarılan 9 yaralının tedavisinin de sürdürdüğünü ifade etti.

Halen enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığının tahmin edildiğini aktaran Farinloye, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde 1 Kasım'da gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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