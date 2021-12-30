Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da güvenlik güçlerinin Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonlarında bu yıl binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarla ilgili basına açıklamada bulundu. Muhammed, Boko Haram üyelerine yönelik operasyonlarda bu yıl binden fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Ordunun, zorluklara rağmen operasyonlara devam ettiğini belirten Muhammed, operasyonlar sonucunda 22 bin teröristin de teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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