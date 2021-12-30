Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 2021'de binden fazla Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Nijerya'da güvenlik güçlerinin Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonlarında bu yıl binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Nijerya'da güvenlik güçlerinin Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonlarında bu yıl binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkenin kuzeydoğusundaki terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarla ilgili basına açıklamada bulundu. Muhammed, Boko Haram üyelerine yönelik operasyonlarda bu yıl binden fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Ordunun, zorluklara rağmen operasyonlara devam ettiğini belirten Muhammed, operasyonlar sonucunda 22 bin teröristin de teslim olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

 Vali Hulusi Şahin: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi

Vali Hulusi Şahin: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title