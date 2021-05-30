Nijerya'da 20 Nisan'da kaçırılan 14 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı
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Nijerya'da 20 Nisan'da kaçırılan 14 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı

Nijerya'da 20 Nisan'da kaçırılan 14 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 20 Nisan'da silahlı kişilerin özel bir üniversiteden kaçırdığı 14 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 20 Nisan'da silahlı kişilerin özel bir üniversiteden kaçırdığı 14 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, 20 Nisan gecesinde eyaletteki Green Field Özel Üniversitesinden silahlı kişilerin kaçırdığı 14 öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Aruwan, nasıl serbest bırakıldığına dair bilgi vermediği öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini aktardı.

Bir grup silahlı kişi 20 Nisan'da eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 19 öğrenciyi kaçırmıştı. Bu öğrencilerden 5'i 23 Nisan'da okul yakınlarında ölü bulunmuştu.

Silahlı kişiler, öğrencileri serbest bırakması için fidye istemişti.

Kadua eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencileri serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, eğitim kurumlarını hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya'da 20 Nisan'da kaçırılan 14 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı - Haberler
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