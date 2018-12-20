Nijerya'da 20 Milyondan Fazla Kişi İşsiz

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 20 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu bildirildi.

Nijerya İstatistik Ofisinin (NBS) 2018 verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 20,9 milyon insan işsiz.

Ülkedeki işsizlik oranının 2017'de yüzde 17,6 olarak tespit edildiği, bu rakamın 2018'de yüzde 20,9'a çıktığı belirtildi.

NBS verilerine göre, ülkede 69 milyon kişi düzenli bir işe sahipken 51 milyon kişi tam zamanlı bir işte, 18 milyon kişi de yarı zamanlı çalışıyor.

Ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler işsizliği olumsuz etkiliyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere birçok Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.

Kaynak: AA