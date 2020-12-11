Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

11.12.2020 01:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:02
Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlendiği haftalık Kovid-19 ile ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını belirtti.

Ehanire, Kovid-19 aşısıyla 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını kaydederek, ilk etapta sağlık sektöründeki çalışanlar, daha sonra savunmasızlar ve kronik rahatsızlığı bulananların aşılanacağını söyledi.

Nijerya'nın 200 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olduğunu altını çizen Ehanire, "Mümkün olduğunca çok insanı aşılama ümidimiz var ancak ilk olarak 20 milyon doz aşıyla başlamak istiyoruz." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 70 bin 500'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1184 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 65 bin 242 kişi ise sağlığını kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
İtalya Sağlık Bakanı Speranza: 'Covid-19 aşısı Ocak'tan itibaren ücretsiz yapılacak'
İtalya Sağlık Bakanı Speranza: "Covid-19 aşısı Ocak'tan itibaren ücretsiz yapılacak"
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Samet Aybaba Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da 20 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 02:03:47. #1.15#
title