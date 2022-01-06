Nijerya'da 2 Çinli işçi silahlı kişilerce kaçırıldı - Haberler
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Nijerya'da 2 Çinli işçi silahlı kişilerce kaçırıldı

Nijerya'da 2 Çinli işçi silahlı kişilerce kaçırıldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki Çinli işçinin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki Çinli işçinin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Niger Eyaleti Polis Merkezi Sözcüsü Wasiu Abiodun, silahlı kişilerin bir hidroelektrik baraj tesisine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda tesiste çalışan iki Çinli işçinin kaçırıldığını belirten Abiodun, iki Nijeryalı işçinin de vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Çinli işçilerin kurtarılması ve saldırganların yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Ülkede kaçırma olayları önlenemiyor

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'da iş insanı, siyasetçi, din adamı, yabancı işçiler ve öğrenciler fidye için kaçırılıyor.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu suçların önüne geçilemiyor.

"Nijerya'da İnsan Kaçırma Sektörü" raporuna göre, Nijerya'da 2011-2020 döneminde kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında, 11 milyon doları son 4 yılda olmak üzere, toplam 18,23 milyon ABD doları fidye ödendi.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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