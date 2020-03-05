Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her 2 bin 753 kişiye 1 doktorun düştüğü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İçin İnsan Kaynağı Genel Müdürü Shakusi Kadiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 74 bin 543 doktorun görev yaptığını söyledi.

Kadiri, "Ülkede 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor." dedi.

Mevcut doktor sayısının çok düşük olduğuna dikkati çeken Kadiri, ülkedeki doktor sayısının artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA