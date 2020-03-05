Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor
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Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her 2 bin 753 kişiye 1 doktorun düştüğü ortaya çıktı.

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34
Nijerya'da 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı ülkesi 'da her 2 bin 753 kişiye 1 doktorun düştüğü ortaya çıktı.

, Sağlık İçin İnsan Kaynağı Genel Müdürü Shakusi Kadiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadele eden Nijerya'da 74 bin 543 doktorun görev yaptığını söyledi.

Kadiri, "Ülkede 2 bin 753 kişiye bir doktor düşüyor." dedi.

Mevcut doktor sayısının çok düşük olduğuna dikkati çeken Kadiri, ülkedeki doktor sayısının artırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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