Nijerya'da 2 bin 600 mahkuma "Kovid-19 affı"
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Süleyman Soylu, Nijerya, Afrika, Güncel

Nijerya'da 2 bin 600 mahkuma "Kovid-19 affı"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2 bin 600 mahkuma af çıkarıldı.

09.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:54
Nijerya'da 2 bin 600 mahkuma

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2 bin 600 mahkuma af çıkarıldı.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbeshola, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 2 bin 600 mahkum hakkında af kararı verdiğini belirtti.

Bu kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığını kaydeden Aregbeshola, af çıkarılan mahkumların 885'inin haklarında verilen para cezalarını ödeyemeyenler olduğunu ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 276 Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

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