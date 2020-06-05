Nijerya'da 2,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı Nijerya'nın başkenti Abuja'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından iki buçuk ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından iki buçuk ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Sosyal kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı mart ayının ortasından bu yana toplu ibadete kapalı olan Abuja'daki camilerde, bugün itibarıyla cuma namazının cemaatle kılınmasına başlandı.

Camilerde maske, camiye girmeden önce ellerini yıkama ve herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi belirlenen kurallara riayet edildi.

Cemaat, namaz sonrası birbirine temas etmeden camilerden ayrıldı.

"Maske takmayanların girmesine izin verilmeyecek"

Fuad Camisi İmamı Osman Shehu, cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle eskisi gibi caminin açık kalmayacağını sadece namaz vaktinde açılacağını belirtti.

Shehu, özellikle cuma namazı ve hutbe sürelerinin uzun tutulmayacağını belirterek, "Namazdan önce caminin tüm köşeleri dezenfekte edilecek. Camiye girmeden önce herkesin ellerini yıkaması gerekiyor ve maske takmayanların girmesine izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Nijerya'da şimdiye kadar 11 bin 516 Kovid-19 vakası görülürken, 323 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA