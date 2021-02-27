Nijerya'da 17 Şubat'ta kaçırılan 27 öğrenciyle 15 sivil serbest bırakıldı
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Nijerya'da 17 Şubat'ta kaçırılan 27 öğrenciyle 15 sivil serbest bırakıldı

27.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:34
Nijerya'da 17 Şubat'ta kaçırılan 27 öğrenciyle 15 sivil serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde 17 Şubat'ta kaçırılan 27 öğrenciyle 3'ü öğretmen 15 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde 17 Şubat'ta kaçırılan 27 öğrenciyle 3'ü öğretmen 15 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

Niger Eyaleti Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Usman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kagara Devlet Bilim Kolejinden kaçırılan 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivilin salıverildiğini duyurdu.

Usman, serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu, yakında ailelerine teslim edileceklerini söyledi.

Usman, bu kişilerin nasıl serbest bırakıldığına dair bilgi vermezken daha önce hükümet, kaçırılanlar için fidye ödenmeyeceğini açıklamıştı.

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Eyalette saldırının ardından yatılı okullar kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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