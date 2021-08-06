Nijerya'da, 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi
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Nijerya'da, 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi

Nijerya'da, 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da karıncayiyen pençesi ve fil dişi ele geçirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da karıncayiyen pençesi ve fil dişi ele geçirildi.

Gümrük Denetleme Kurulu Başkanı Hameed Ali, yaptığı açıklamada, Lagos'un Lekki bölgesinde yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

Ali, kaçakçılıkla ilgili 3 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençesi ve fil dişinin piyasa değerinin 22,3 milyar naira (yaklaşık 55 milyon dolar) olduğunu kaydetti.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya'da, 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi - Haberler
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