Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
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Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

Nijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nijerya'da 160'tan fazla yolcunun olduğu tekne Nijer Nehri'nde alabora oldu.

Nijerya'da 160'tan fazla yolcunun olduğu tekne Nijer Nehri'nde alabora oldu. Olayda çok sayıda kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Nijer eyaletinden Kebbi eyaletine giden ve 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin Nijer Nehri'nde alabora olduğu bildirildi. Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar basına verdiği demeçte, polisin 160'tan fazla kişiyi taşıyan bir teknenin komşu Nijer eyaletinden Kebbi'ye giderken Nijer Nehri'nde alabora olduğu bilgisini aldığını aktardı. Abubakar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

22 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ngaski Bölge İdari Başkanı Abdullahi Buhari Wara ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin de kurtarıldığını aktardı. Wara, teknenin 80'den fazla yolcu taşımaması gerektiğine dikkat çekerek, kazanın aşırı yük nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Wara, fazla yolcu dışında tekneye bir altın madeninden çıkan kum torbalarının da yüklendiğini ifade etti.

Bu ayın başlarında Nijer eyaletinde aşırı yük nedeniyle alabora olan teknede 30 kişi hayatını kaybetmişti. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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