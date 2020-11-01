Nijerya'da 157 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 157 kişi yakalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 157 kişi yakalandı.

Kaduna Eyaleti Emniyet Müdürü Umar Muri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 157 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Muri, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Muri, operasyonlarda çetelere ait 65 silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Kano eyaletinde son üç ayda silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 115 rehine kurtarılmıştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu