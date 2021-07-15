Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
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Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Başkent Abuja'daki büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin, Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğini taşıdığını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşet ve ihanetin benzerinin Türk tarihinde daha önce yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, "15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize ve milletimize yönelik oluşturduğu büyük tehdidi de gözler önüne serdi." dedi.

Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'nün maskesinin de tamamen düştüğünün altını çizerek, kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını, karanlık ve gizli ajandaya sahip bir terör örgütü olduğunu, uluslararası kamuoyu tarafından da bunun kabul edildiğini anlattı.

Bugün birçok ülkede FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlandığını, örgüt mensuplarının sınır dışı edildiğini söyleyen Bayraktar, FETÖ ile iltisaklı eğitim kurumları ve dil kurslarının da kapatıldığını ifade etti.

Bayraktar, FETÖ ile mücadelenin, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü, bu mücadelenin devamının önemli bir beka meselesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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