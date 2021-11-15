Nijerya'da 15 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu - Haberler
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Nijerya'da 15 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 15 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 binden fazla üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, yaptığı açıklamada, son aylarda Boko Haram teröristlerinin toplu şekilde teslim olduğunu söyledi.

Monguno, şimdiye kadar 15 binden fazla Boko Haram üyesi ve sempatizanlartının güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Teslim olan teröristleri rehabilite edileceğini belirten Monguno, "Bu sürecin ardından duruma göre ailelerine teslim edilecek." dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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