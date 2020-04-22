Nijerya'da 146 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 146 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 146 kişi yakalandı.

22.04.2020 01:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:42
Nijerya'da 146 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 146 kişi yakalandı.

Edo Eyaleti Emniyet Müdürü Lawan Jimeta, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 146 çete üyesinin yakalandığını aktaran Jimeta, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Jimeta, silahlı kişilerin kaçırdığı 4 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Edo eyaletinde iki hafta önce silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 376 kişi yakalanırken, silahlı kişilerin kaçırdığı 11 kişi de kurtarılmıştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA

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