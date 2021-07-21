Nijerya'da 136 mahkuma Kurban Bayramı dolayısıyla af çıktı
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Nijerya'da 136 mahkuma Kurban Bayramı dolayısıyla af çıktı

Nijerya'da 136 mahkuma Kurban Bayramı dolayısıyla af çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, Kurban Bayramı dolayısıyla 136 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, Kurban Bayramı dolayısıyla 136 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 136 mahkum için af kararı çıkarıldığını belirtti.

Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini ifade etti.

Serbest bırakılan mahkumlara, toplumda iyi birer vatandaş olma çağrısında bulunan Ganduje, affedilen mahkumlara evlerine dönmeleri için yol parası verildiğini söyledi.

Kano eyaletinde, mayıs ayında Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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