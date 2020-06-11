Nijerya'da 13 milyon kişi Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsiz kalabilir
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Nijerya'da 13 milyon kişi Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsiz kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin 13 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini açıkladı.

Nijerya'da 13 milyon kişi Kovid-19 önlemleri nedeniyle işsiz kalabilir
11.06.2020 03:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 03:41

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin 13 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini açıkladı.

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, Nijerya ekonomisinin güçlendirilmesi için acil finansal önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

Kovid-19'un ülke genelinde milyonlarca insanı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Byrs, "Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın gelecek 6 ay içerisinde 182 milyon dolardan fazla paraya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Byrs'a göre salgın nedeniyle Nijerya'da kısıtlamalar devam ederse 13 milyon kişi işsiz kalabilir.

Byrs, "Ülkenin kuzeydoğusundaki çatışmaların halkı olumsuz etkilemesinden kaygılıyız ve insanlar aşırı yoksulluk ile karşı karşıya. Bu insanların hayatta kalabilmesi için desteğe ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Abuja ile ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Kano ve Lagos'ta 3 milyona yakın kişinin WFP tarafından desteklenebileceğini açıklayan Byrs, bu desteklerin ülkenin kuzeydoğusunda arttırmayı düşündüklerini belirtti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler ciddi istihdam sorunu ortaya çıkarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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