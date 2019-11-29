Nijerya'da 13 Boko Haram üyesi öldürüldü

29.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:38

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 13 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Duguri bölgesinde Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonda 13 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, birçoğunun da yaralı kaçtığını söyledi.

Operasyonda 4 askerin de yaralandığını kaydeden İliyasu, örgüte ait araç, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Borno eyaletinde iki gün önce ordunun örgüte düzenlediği operasyonda 9 örgüt üyesi öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Kaynak: AA