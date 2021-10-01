Nijerya'da 124 mahkuma Bağımsızlık Günü affı

Nijerya'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla 124 mahkum affedildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, ülkenin Ondo, Adamawa, Plateau ve Ekiti eyaletlerinde 1 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 124 kişiye af çıkarıldı.

Adamawa Eyaleti Medya ve İletişim Direktörü Solomon Kumangar, yaptığı açıklamada, affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğunu belirtti.

Ondo Valisi Rotimi Akeredolu ise bağımsızlık gününde mahkumları aileleriyle buluşturmanın en güzel hediye olduğunu söyledi.

Nijerya, bugün bağımsızlığının 61. yılını kutluyor.