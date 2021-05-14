Nijerya'da 123 mahkuma Ramazan Bayramı affı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'da 123 mahkuma Ramazan Bayramı affı

Nijerya'da 123 mahkuma Ramazan Bayramı affı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla 123 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen 123 mahkum için af kararı çıkardığını belirtti.

Ganduje, affedilen mahkumların, giydiği hükümlerine ve cezaevindeyken yaptıkları davranışlara göre seçildiğini ifade etti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini kaydeden Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, mahkumlardan ülkede barış ve istikrar için dua etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Son dakika haber | İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma...
Son dakika haber | İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da 123 mahkuma Ramazan Bayramı affı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:19:43. #1.15#

title