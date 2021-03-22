Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 12 Mart'ta kaçırılan öğrencilerin kurtarılması talebiyle protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejinden kaçırılan 39 öğrencinin aileleri ve öğrencilerce düzenlenen gösteride, "Çocuklarımızı geri getirin", "Arkadaşlarımızı kurtarın" ve "Hükümet çocuklarımızı kurtarmak için güvenlik güçleri gönder" yazılı pankartlar taşınırken, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Ebeveynlerin Sözcüsü Kambai Sam, hükümetin, kaçırılan çocukları kurtarmak için yeterince çaba göstermediğini savundu.

Hükümete öğrencileri kurtarması için 48 saat süre verdiklerini kaydeden Sam, "Öğrencilerin zamanında ve güvenli bir şekilde kurtarılması için hükümete ve okul idaresine güvendik, ama bu güven boşa çıktı." dedi.

Sam, hükümetin bu duruma karşı sessizliğinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

180 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılanlardan, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu