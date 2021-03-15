Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrencinin kurtarılması operasyonunda 2 silahlı kişi öldürüldü

Nijerya'nı Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrencinin kurtarılması operasyonunda 2 silahlı kişi etkisiz hale getirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejinde kaçırılan 39 öğrenciyi kurtarmak için ordunun operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 2 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aruwan, bu kişilere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Aruwan, kaçırılan 23 kız, 16 erkek öğrenciyi bulmak için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

180 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu