Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrenciden 5'i kurtarıldı
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Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrenciden 5'i kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 39 öğrenciden 5'i kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta silahlı kişilerin bir yatılı okulda düzenlediği saldırıda kaçırılan 39 öğrenciden, 5'i daha kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta silahlı kişilerin bir yatılı okulda düzenlediği saldırıda kaçırılan 39 öğrenciden, 5'i daha kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, 12 Mart'ta Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejinde kaçırdığı 39 öğrenciden 5'inin daha kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılanların sağlık kontrolü için bölgedeki askeri hastaneye sevk edildiğini aktaran Aruwan, "Kaduna Eyaleti hükümeti, olay hakkında alacak diğer operasyonel bilgileri güncelleme sağlayacak." dedi.

Aruwan, diğer öğrencilerin kurtarılması için operasyonlar devam edildiğini ifade etti.

180 kişi kurtarılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180 kişi kurtarılmıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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