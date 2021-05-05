Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 27 öğrenci serbest bırakıldı
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Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 27 öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'da 12 Mart'ta kaçırılan 27 öğrenci serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta silahlı kişilerin yatılı okuldan kaçırdığı 27 öğrenci serbest bırakıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 12 Mart'ta silahlı kişilerin yatılı okuldan kaçırdığı 27 öğrenci serbest bırakıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, 12 Mart'ta Afaka bölgesindeki Federal Ormancılık Kolejinden kaçırdığı öğrencileri bıraktı.

Adını vermek istemeyen hükümet yetkilisi, eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo'nun desteği ve imam Şeyh Abubakar Gumi'nin diyalog komitesi sayesinde öğrencilerin serbest kaldığını belirtti.

Silahlı kişiler, kaçırdığı öğrenciler için fidye isteyerek hükümete 24 saat süre vermişti. Öğrencilerin aileleri, dün başkent Abuja'da gösteri düzenlemişti.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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