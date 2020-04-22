Nijerya'da 111 mahkuma Kovid-19 affı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 111 mahkum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında serbest bırakıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 111 mahkum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında serbest bırakıldı.

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin Kebbi eyaletinin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında 111 mahkum salıverildi.

Serbest bırakılan mahkumların her birine eyalet yönetimi tarafından evlerine gidebilmeleri için yaklaşık 40 dolar verildi.

Yetkililer, gelecek günlerde daha fazla mahkumun serbest bırakılabileceği bilgisini paylaştı.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'da 782 kişide virüs tespit edildi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA