Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Haberler
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Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle 11 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle 11 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Abuja'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Zirvesi sırasında Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom ile bir araya geldi.

Kallon, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM'nin 2020 Küresel Terörizm Endeksi'nde Nijerya'nın küresel terörizmde ülkeler olarak Afganistan ve Irak'tan sonra 3'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Nijerya'nın farklı bölgelerinde çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu işaret eden Kallon, "Çoban-çiftçi çatışmaları, Boko Haram, Niger Delta İntikamcılar ve Terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu." dedi.

Kallon, terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle ülke çapında 11 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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