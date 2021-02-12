Nijerya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Obafemi Awolowo Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Victor Adetiloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, akut başlangıçlı öksürük, ateş ve halsizlik semptomları bulunan kadında, uygulanan test sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Adetiloye, 101 yaşındaki hastanın şu anda tam olarak iyileştiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu