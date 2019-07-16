Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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