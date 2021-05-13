Nijerya'da 10 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 10 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 10 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketi Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, yaptığı yazılı açıklamada, yerel saat ile 11.01'de elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle tam sistem çökmesi yaşandığını belirtti.

Mbah, şebekenin çökmesi sonucunda ülkenin çoğu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

Şebekenin yenilenmesinin yavaş yavaş ülkenin diğer bölgelerine doğru ilerlediğini belirten Mbah, voltaj düşüşünün nedenin de araştırıldığını kaydetti.

Zaman zaman elektriklerde sorun yaşanan Nijerya'da, Aralık 2020'de şebekenin çökmesi sonucu ülke genelinde 40 dakika elektrikler kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu