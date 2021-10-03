Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya Mülteciler Komiseri İmaan Sulaiman İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkede 10 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliği ile mücadele ettiğini belirtti.

İbrahim, gıda güvenliğini küresel bir zorluk olarak tanımlayarak, hükümetin ülkedeki savunmasız kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda ve gıda dışı maddelere erişebilmesi için yeni proje başlatacağını kaydetti.

Ülkede devam eden etnik, dini ve iç çatışmaların gıda güvensizliklerine yol açtığının altını çizen İbrahim, "Bu zorluklar ülkenin sosyal, ekonomik, siyasi kırılganlıklarına katkıda bulunuyor. Kadınları, gençleri, yerinden edilmiş kişileri, düzensiz göçmenleri, mültecileri ve yaşlıları da orantısız şekilde etkiliyor." dedi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
'Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız'

'Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız'

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

 Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Pınar Deniz Caner Cindoruk
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 01:44:50. #1.17#