Nijerya'da 10 milyon çocuğun okula dönmesi hedefleniyor
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Nijerya'da 10 milyon çocuğun okula dönmesi hedefleniyor

20.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:46
Nijerya'da 10 milyon çocuğun okula dönmesi hedefleniyor

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hükümetin, Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti (BESDA) programıyla daha fazla çocuğun okula gitmesini hedeflediği bildirildi.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun bulunduğu Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hükümetin, Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti (BESDA) programıyla daha fazla çocuğun okula gitmesini hedeflediği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba, BESDA programı kapsamında 10 milyon çocuğun yeniden okula başlayabilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Nwajiuba, programdan 36 eyaletin 17'sinin faydalandığı bilgisini verdi.

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk sayısı batı Afrika ülkesi Nijerya'da bulunuyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden dolayı 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Ülke genelinde okula gidemeyen çocukların sayısı 2015'te 10,5 milyon iken 2018'de 13,2 milyona yükseldi.

Ülkede okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı halen yüksek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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