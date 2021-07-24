Nijerya'da 10 korsana Çin gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da 10 korsana Çin gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezası

Nijerya'da 10 korsana Çin gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Federal Mahkemesi, Mayıs 2020'de Çin balıkçı gemisini kaçırmaktan 10 korsana 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Nijerya Federal Mahkemesi, Mayıs 2020'de Çin balıkçı gemisini kaçırmaktan 10 korsana 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Ayokunle Faji, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 korsanın Mayıs 2020'de FV Hai Lu Feng II adlı Çin balıkçı gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Faji, her korsanın 1 milyon naira (Yaklaşık 21 bin TL) para cezası ödeyeceğini kaydetti.

Fildişi Sahili açıklarında uluslararası sularda Çin gemisini kaçırdıkları iddiasıyla Federasyon Başsavcılığı (AGF) tarafından Temmuz 2020'de mahkemeye çıkarılmıştı.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Bu yıl Gine Körfezi'nde 24 saldırı yaşandı ve bu olaylarda 128 kişi kaçırıldı. Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeili kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da 10 korsana Çin gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 00:32:57. #1.15#

title