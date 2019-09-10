10.09.2019 21:22

Nijerya'da 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacak.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Hastalık Kontrol ve Aşı Müdürü Joseph Oteri tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşı kampanyasının 10 yıllık bir planın parçası olduğu ve sarı humma hastalığının 2026'ya kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, 7 Eylül'de başlayan ve 17 Eylül'de sona erecek aşı kampanyasıyla 9-44 yaş arasındaki 1,6 milyon kişinin aşı olacağı bildirildi.

2021 sonuna kadar 75 milyon Nijeryalı aşılanacak

Kampanya kapsamında 2021 sonuna kadar 75 milyon Nijeryalının aşılanarak sarı hummaya karşı korunması planlanıyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ve NPHCDA tarafından başlatılan ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen aşı kampanyasıyla ölüm oranının yüzde 40'a ulaştığı sarı humma hastalığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Nijerya'nın tüm eyaletlerinde etkili olan salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor.

Kaynak: AA