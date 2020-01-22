Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı
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Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı

Batı Afrika ülkelerinden Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı.

22.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:18
Nijerya, D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı

Batı ülkelerinden Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi , D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı'nı imzaladı.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari'nin ziyareti sonrası yazılı açıklama yaptı.

Osinbajo, açıklamasında, "Nijerya, D-8 bünyesindeki Sağlık ve Sosyal Koruma programını resmi olarak imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'nın D-8 ülkeleriyle bu alanda işbirliği yapmaya açık olduğunun altını çizen Osinbajo, "Türkiye, Nijerya, Mısır, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya ve Pakistan yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip ve bu anlaşma hem Nijerya hem de D-8 ülkeleri için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Osinbajo, D-8 ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sağlık ve insani kalkınmanın önemli konular olduğunu ve bu alanda kalkınmak için daha fazla çaba harcamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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