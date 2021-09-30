Nijerya çeteleri önlemek için Kaduna'da iletişim hatlarını kesti, motosikleti yasakladı - Haberler
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Nijerya çeteleri önlemek için Kaduna'da iletişim hatlarını kesti, motosikleti yasakladı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Nijerya çeteleri önlemek için Kaduna'da iletişim hatlarını kesti, motosikleti yasakladı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde karışıklığa yol açan silahlı çeteleri engellemek için iletişim hatları kesildi, motosiklet kullanımı yasaklandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde karışıklığa yol açan silahlı çeteleri engellemek için iletişim hatları kesildi, motosiklet kullanımı yasaklandı.

Yağmalama ve adam kaçırma olaylarının her geçen gün sıklaştığı Kaduna'da yerel hükümet, yeni güvenlik önlemlerini açıkladı.

Kaduna'dan önce Zamfara gibi farklı bölgelerde de uygulamaya konulduğu gibi eyalette iletişim hatları kesilirken, bu sayede koordineli saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kırsal alanlarda kamp kuran silahlı çeteler, sıklıkla toplu şekilde motosikletleriyle yerleşim merkezlerine saldırılar düzenliyor.

Katliam ve cinayetlerin yanı sıra kitlesel olarak öğrencileri de kaçıran gruplar, milyonlarca kişinin hayatını tehdit eder hale dönüştü.

Motosiklet yasağının 3 ay sürmesi beklenirken, 30 gün içinde tüm ticari araçların tanınması için siyah ve sarıya boyanması talimat verildi.

Fidye ve yağmalama arttı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya son yıllarda fidye için insan kaçırma haberler iyle gündeme geliyor.

Ülkede din adamı, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Kaduna'nın Kaura bölgesinde sadece hafta sonu düzenlenen saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya çeteleri önlemek için Kaduna'da iletişim hatlarını kesti, motosikleti yasakladı - Haberler
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