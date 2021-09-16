Nijerya, 'birkaç gün içinde' Twitter yasağını kaldıracak - Haberler
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Nijerya, "birkaç gün içinde" Twitter yasağını kaldıracak

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya,

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını, "birkaç gün içinde" kaldıracağını duyurdu.

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını, "birkaç gün içinde" kaldıracağını duyurdu.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, hükümetin, yasağın ülkede yarattığı endişenin farkında olduğunu söyledi.

Yasağın ne zaman kaldırılacağına ilişkin kesin bir süre vermeyen Muhammed, "Eğer (Twitter) operasyon yaklaşık 100 gündür askıya alındıysa, şu anda sadece birkaç günden bahsediyoruz, sadece birkaç gün daha." dedi.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da, kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının, "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya, 'birkaç gün içinde' Twitter yasağını kaldıracak - Haberler
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