Nijerya, BAE hava yollarına yönelik uçuş yasağını kaldırdı

Nijerya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yollarına getirdiği uçuş yasağını kaldırdı.

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu (NCAA) Genel Direktörü Musa Nuhu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Havacılık Bakanlığının BAE ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Nuhu, yapılan görüşmelerin ardından Emirates Hava Yollarına uygulanan uçuş yasağın Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika tarafından kaldırıldığını kaydetti.

Emirates Hava Yollarının 5 Şubat'tan itibaren Abuja ve Lagos seferlerine başlayacağını aktaran Nuhu, yasağın kaldırılmasının koşulsuz olduğunu duyurdu.

Nuhu, ayrıca BAE'nin Nijeryalılara uyguladığı tüm seyahat kısıtlamalarını da kaldırdığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, Emirates Hava Yollarına, PCR testi olmayan yolculara uçuş izni verdiği gerekçesiyle Mart 2021'de uçuş yasağı uygulamıştı. BAE, buna karşın Nijerya'dan gelen yolcuların ülkeye girmelerini yasaklamıştı.

Nijerya hükümeti, Kasım 2021'de BAE ile yaptığı görüşmenin ardından yasağı kaldırdığını duyurmuş ancak bir süre sonra yasağı devam ettirmişti.