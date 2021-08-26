Nijerya asıllı siyahi iş insanı Gürcistan'ın başkenti belediye başkanlığına aday
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Nijerya asıllı siyahi iş insanı Gürcistan'ın başkenti belediye başkanlığına aday

Nijerya asıllı siyahi iş insanı Gürcistan'ın başkenti belediye başkanlığına aday
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Nijerya asıllı siyahi iş insanı Arinz Richard Ogbunjuju???????, Gürcistan'da 2 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimler kapsamında Tiflis Belediyesi Başkanlığına aday oldu.

Nijerya asıllı siyahi iş insanı Arinz Richard Ogbunjuju???????, Gürcistan'da 2 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimler kapsamında Tiflis Belediyesi Başkanlığına aday oldu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu'n resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, muhalefet partisi "Bizim Birleşik Gürcistan" tarafından Tiflis Belediyesi Başkanlığı adayı olarak Gürcistan vatandaşlığı da bulunan Nijerya asıllı Ogbunjuju'yu aday gösterdiği belirtildi.

Nijerya asıllı iş insanı Ogbunjuju'nun yaklaşık 20 yıl önce Gürcistan'a geldiği, karısının Gürcistanlı olduğu ve anadil seviyesinde Gürcüce konuştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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Nijerya asıllı siyahi iş insanı Gürcistan'ın başkenti belediye başkanlığına aday - Haberler
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