Nijerya artan Kovid-19 vakalarına rağmen okulları yeniden açtı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen okullar yeniden açıldı.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede, sıralara dönen öğrencilere maske takma ve elleri yıkayarak okula girme zorunluluğu getirildi.

Hükümet eleştirilere yol açan kararın ilgili tüm paydaşlarla yapılan istişareler sonucu alındığını açıklarken, çok sayıda milletvekili ise okulların en az 3 ay daha kapalı kalması teklifinde bulundu.

Son bir haftada 10 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısı 110 binin üzerine çıktı.

Virüsten ötürü 1435 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya, Afrika'nın en kalabalık nüfuslu ülkesi.

Ülke, ocak sonuna kadar Pfizer'dan 100 bin doz aşıyı teslim almayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş