Nijerya, Alman ve Fransız havayollarına uçuş yasağını kaldırdı

Nijerya, Fransa'nın Air France ile Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketlerine uçuş yasağını kaldırdı.

Nijerya, Fransa'nın Air France ile Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketlerine uçuş yasağını kaldırdı.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lufthansa ve Air France havayollarına konulan ülkeye uçuş yasağının kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Sirika, "Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19'la mücadele ekibiyle iş birliği içerisindeyiz. Muhtemelen yıl sonundan önce Kano, Enugu ve Port Harcourt havalimanları hizmete açılacak." ifadesini kullandı.

Hadi Sirika ayrıca, Katar Havayollarının başkent Abuja'ya uçuş izninin onaylandığını da bildirdi.

Almanya ve Fransa gibi bazı ülkeler Nijeryalılara ülkeye giriş yasağı koymuştu. Buna karşın Nijerya hükümeti de bu ülkelerin havayollarına uçuş yasağı getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu